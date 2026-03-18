FOTO / Snijeg zabijelio Hrvatsku, pogledajte stanje na autocestama

Unatoč tome što se približavamo kalendarskom proljeću, snijeg je u srijedu zabijelio dobar dio Hrvatske. Kako navode podaci DHMZ-a, snijeg pada na postajama Zavižan i Parg-Čabar, dok kamere HAK-a pokazuju brojne prometnice pod snijegom.
U Pargu je palo čak osamnaest centimetara snijega, a bijeli se i na Sljemenu gdje podaci navode pokrivenost s čak deset centimetara bijelog pokrivača.
Time su kolnici mokri i sklisku u većini zemlje, dok je HAK upozorio na zimske uvjete u Lici i Gorskom Kotaru. Oprez je ključan, prenosi tportal.
"Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno (zbog jakog vjetra na autocesti A6 i zimskih uvjeta na državnoj cesti DC3). U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme", naveli su iz HAK-a.
Ujedno, DHMZ je dodao da se prestanak oborina u većini Hrvatske očekuje popodne. Iako će oborine i dalje biti moguće mjestimice na Jadranu i uz njega, od sredine dana se očekuje djelomično razvedravanje.
