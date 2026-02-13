FOTO / Velika akcija policije na istoku Hrvatske: Pogledajte kakav su arsenal zaplijenili. Razotkrili i kolegu

Utvrđeno je i više slučajeva prodaje toga oružja. Pronašli smo i nekoliko primjeraka visokokvalitetnog oružja, kojeg su osumnjičenici sami napravili u svojim radionicama i koje je spremno za daljnje korištenje. Pet osoba iz ovoga istraživanja imale su ovlaštenje za posjedovanje oružja i bili su članovi određenih lovačkih udruga, dodao je Patača.