Glavni savjetnik ministra financija, Matej Bule, bio je gost Novog dana kod Hrvoja Krešića gdje je pričao o tržištu financijskog kapitala i inflaciji.
Bule je na početku najavio potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u vezi regionalne integracije burzi koje će se održati danas u palači Dverce u Zagrebu.
"Na potpisivanju će sudjelovati ministri financija, odnosno visoki dužnosnici iz Hrvatske, Slovenije, Poljske, Slovačke, Rumunjske, Bugarske, Mađarske i Sjeverne Makedonije.
Integracija s drugim zemljama ovoga dijela Europe će sigurno pridonijeti da naše tržište kapitala bude prepoznatljivije u očima međunarodnih investitora", rekao je Bule.
Odgovorio je i na pitanje jesu li građani u Hrvatskoj skeptični prema tradicionalnim alatima ulaganja.
"Teško je reći, ali kada gledamo istraživanja financijske pismenosti ona pokazuju da imamo iznadprosječno znanje, ali provođenje u praksi je dio gdje to šteka. Još uvijek imamo sklonost ulaganjima u nekretnine, ali oživljavanjem tržišta kapitala i narodnim obveznicama imali smo i nekoliko javnih ponuda na zagrebačkim burzama. Sve to nudi alternativu ulaganjima hrvatskim građanima", kaže Bule.
Otkrio je i postoji li nekakva procjena koliko je rezervi građana koje se mogu uložiti u dionice, obveznice i druge financijske instrumente kojima će se zapravo poticati gospodarstvo.
"To je jako teško reći. Vrlo jasne procjene zapravo nema. Ono što je kod Hrvatske specifično je da se jako velik dio imovine drži na štednji depozitima kod banaka", otkriva.
Stopa inflacije
Komentirao je stopu inflacije u Hrvatskoj i je li turizam glavni pogonski pokretač inflacije ili postoje i neki drugi problemi.
"Mi smo znali cijelo vrijeme da će u tom maratonu, koji se zove borba s inflacijom, posljednji kilometar biti najteži zato što je Hrvatska danas jedna najbrže rastućih ekonomija u Europi i da je potražnja snažna.
Imamo jednu specifičnu strukturu ekonomije gdje smo mala otvorena ekonomija s veoma snažnim turističkim sektorom i velikim uvozom. Mi nismo zemlja koja može utjecati na međunarodne cijene... mi vrlo često cijene, odnosno inflaciju, uvozimo. Uvjereni smo da će stopa inflacije u 2026. doći tamo gdje bi svi željeli da ona bude, ali u kratkom roku je teško nešto učiniti.
Najbolji odgovor za Hrvatsku kao strukturnu ranjivu ekonomiju na inflatorne šokove iz inozemstva su strukturne politike kakve Vlada i provodi", zaključio je Bule.
