Imamo jednu specifičnu strukturu ekonomije gdje smo mala otvorena ekonomija s veoma snažnim turističkim sektorom i velikim uvozom. Mi nismo zemlja koja može utjecati na međunarodne cijene... mi vrlo često cijene, odnosno inflaciju, uvozimo. Uvjereni smo da će stopa inflacije u 2026. doći tamo gdje bi svi željeli da ona bude, ali u kratkom roku je teško nešto učiniti.