Glodavci u riječkom vrtiću? Među roditeljima vlada nemir

Sumnje dodatno potpiruje vozilo Dezinsekcije koje svako jutro roditelji susreću ispred vrtića.
Unatoč tvrdnjama Grada Rijeke i Dječjeg vrtića More da u podcentru Vidrice nema glodavaca te da je ta ustanova apsolutno sigurna za mališane, zabrinutost roditelja ne prestaje, a dodatno je potpiruje vozilo Dezinsekcije koje svako jutro roditelji susreću ispred vrtića.
Jedna od majki polaznika tog objekta kaže da su roditelji još prošli tjedan, nakon što su posumnjali u prisutnost glodavaca u tom vrtiću, što im je potvrdila i jedna djelatnica, ravnateljici Dječjeg vrtića More uputili zahtjev za očitovanjem, međutim ona se na to oglušila, piše Novi list.
Nemir roditelja
– Nas desetak roditelja potpisalo je zahtjev koji je sastavila odvjetnica, ali odgovora nema. Sada ćemo isti taj zahtjev uputiti gradonačelnici. U zahtjevu smo od ravnateljice zatražili odgovor u roku od tri dana, ali nismo ga dobili.
Među roditeljima vlada nemir, a kruže i priče osoblja da su glodavci i dalje prisutni, priča zabrinuta majka.
Ujedno dodaje da su se roditelji obratili i samoj Dezinsekciji, ali su ponovo bili upućeni na adresu Grada Rijeke i samog vrtića.
Iz Grada jučer ponovo ističu da razloga za brigu nema, jer viđeno vozilo nije i dokaz postojanja glodavaca.
Prošli tjedan, kada se među roditeljima proširila vijest da postoji mogućnost boravka glodavaca u vrtiću Vidrice, u Gradu su kategorički odbacili takvu mogućnost te su objasnili da je vrtić tijekom ljetnih mjeseci bio zatvoren radi izvođenja radova u kuhinji i sanitarnim čvorovima, a odmah po zatvaranju objekta, iz preventivnih razloga i u skladu sa svim pravilima struke, pozvani su stručnjaci za provođenje dezinsekcije.
Sada pak tvrde da Dezinsekcija u tom objektu samo provodi monitoring.
Praćenje stanja
– Roditelji nemaju razloga za brigu jer je riječ isključivo o mjeri monitoringa koja se provodi nakon provedene dezinsekcije. Podsjećamo, prije ponovnog otvaranja nakon ljetne pauze i radova koji su se u vrtiću obavljali, provedene su mjere dezinsekcije i svi su prostori temeljito očišćeni i dezinficirani, odnosno sve je odrađeno u skladu s pravilima struke.
Ponavljamo, siguran boravak djece u vrtićima uvijek je i ostaje apsolutni prioritet Grada Rijeke, a u suradnji s nadležnim službama i zdravstvenim ustanovama, Grad kontinuirano prati stanje na terenu i provodi sve potrebne mjere kako bi se roditeljima, djeci i zaposlenicima osigurali najviši higijenski i sigurnosni standardi, zaključuju u Gradu.
