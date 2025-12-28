Bačićevi zakoni, požar Vjesnika, digitalizacija: Ovo su ključna pitanja koja su obilježila hrvatsko graditeljstvo

Postojeća građevinska područja više se ne mogu širiti sve dok unutar njih postoje površine koje nisu opremljene osnovnom infrastrukturom. Svi prostorni planovi izrađivat će se digitalno u ePlanovima, morat će biti izrađeni prema istom standardu, transparentni i javno dostupni, a bit će i povezani s eDozvolama. Ishođenje građevinskih dozvola ne bi trebalo trajati dulje od 30 dana. To se najviše odnosi na obiteljske kuće koje čine otprilike 90 % svih građevinskih dozvola u Hrvatskoj.