Grad tuži Vladu zbog dočeka rukometaša! "Dužnost mi je štititi pravo na lokalnu samoupravu u Zagrebu"

"Međutim, ovdje se naravno ne radi o očekivanju da će u tome pravnom putu biti postignuti nekakvi rezultati nego se radi o političkoj manifestaciji, nastojanju takozvane ljevice da pridobije simpatije svojih birača, a to su nažalost birači kojima smeta svaki hrvatski uspjeh, kojima u konačnici smeta hrvatska država i koji bi tu hrvatsku državu rastočili kako bismo ponovno imali nešto nalik Jugoslaviji, zvalo se ono Jugoslavijom ili se ne zvalo", poručio je.