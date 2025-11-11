Oglas

Marijan pavliček

Gradonačelnik Vukovara o odgodi izložbe: Razuman potez s kojim se smiruju tenzije u gradu

author
Hina
|
11. stu. 2025. 17:00
Marijan Pavliček
Davor Javorovic/PIXSELL

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček u utorak je odluku Zajedničkog vijeća općina (ZVO) da se otvaranje izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata" održi u prosincu umjesto sada, u studenom, nazvao razumnim potezom koji smiruje tenzije u gradu.

Oglas

"Ovo je razuman potez s kojim se smiruju tenzije u grade. U dane sjećanja na žrtvu Vukovara trebamo ući s pijetetom prema žrtvama i pokloniti se žrtvama. Mi u Vukovaru, i jedni i drugi, bez obzira na nacionalne manjine, a ima ih više, i bez obzira na većinski hrvatski narod, trebamo živjeti zajedno u miru, a ne da se netko boji sutra izaći na ulicu", rekao je Pavliček.

Iz ZVO-a su izvijestili da će se otvaranje izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata", koje se trebalo održati danas, upriličiti u prosincu jer time žele poslati poruku mira i razumijevanja u vrijeme povišenih tenzija.

Uslijedilo je to nakon što je gradonačelnik Pavliček zatražio da se otvorenje izložbe pomakne na neki drugi datum smatrajući kako nije primjereno njezino održavanje u studenom, kada se Vukovaraci prisjećaju stradanja u agresiji JNA i srpskih paravojnih postrojbi. 

Tijekom noći na zgradi ZVO-a osvanuli su plakati i fotografije iz vremena ratnog Vukovara koje su, međutim, do jutarnjih sati uklonjene.

Teme
Srpkinja – heroina Velikog rata ZVO dani srpske kulture marijan pavliček vukovar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ