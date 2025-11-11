Gradonačelnik Vukovara o odgodi izložbe: Razuman potez s kojim se smiruju tenzije u gradu

"Ovo je razuman potez s kojim se smiruju tenzije u grade. U dane sjećanja na žrtvu Vukovara trebamo ući s pijetetom prema žrtvama i pokloniti se žrtvama. Mi u Vukovaru, i jedni i drugi, bez obzira na nacionalne manjine, a ima ih više, i bez obzira na većinski hrvatski narod, trebamo živjeti zajedno u miru, a ne da se netko boji sutra izaći na ulicu", rekao je Pavliček.