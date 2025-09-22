Grlić Radman američkim Hrvatima: "Hrvatska je otvorena za sve generacije iseljenika"

"Mi smo potpisali Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om, ali on još nije ratificiran u Senatu. Tu se moramo malo svi potruditi, trebamo utjecajne ljude, to nije jednostavno", poručio je Radman u nedjelju navečer na prijemu u organizaciji Generalnog konzulata RH u New Yorku.