To proizlazi iz analize povjerenika EU-a za unutarnje poslove Magnusa Brunnera o takozvanom "fondu solidarnosti", koji bi trebao rasteretiti države pod visokim migracijskim pritiskom u sklopu reforme politike pružanja azila EU-a. Prema tom izvješću, ove zemlje se mogu pozvati na činjenicu da se već sada brinu za vrlo velik broj tražitelja azila za koje bi zapravo trebale biti odgovorne druge države članice Europske unije.