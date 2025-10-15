Hrvatska sa članicom NATO-a potpisala ugovor za isporuku vojnih materijala

Hrvatska i Slovačka potpisale su u srijedu na marginama sastanka ministara obrane država članica NATO-a ugovor o višegodišnjoj isporuci specijaliziranih vojnih tkanina za potrebe slovačkih oružanih snaga vrijedan oko 30 milijuna eura.
Ugovor, koji uključuje hrvatske proizvođače tkanina Čateks i Galeb, potpisali su u nazočnosti ministara obrane, Goran Basarac, predsjednik uprave Agencije Alan, državne tvrtke zadužene za uvoz i izvoz naoružanja i opreme i Martin Čatloš, direktor slovačke agencije za naoružanje.
“Zadovoljni smo potpisivanjem ovoga ugovora i nastavljamo dalje raditi na promociji naše obrambene industrije i plasiranju naših proizvoda ne samo na području Europe i članica NATO-a, nego i šire”, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
Riječ je o osmogodišnjem ugovoru o isporuci vojnih tkanina za slovačke oružane snage. U tih osam godina Hrvatska će isporučiti oko 2,7 milijuna metara tkanine za slovačku vojsku.
“Nadamo se da će ovo biti poticaj konkurentnosti za hrvatsku obrambenu industriju za sve dionike”, rekao je Basarac.
