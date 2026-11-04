"Tu je problem zaštite osobnih podataka, odnosno GDPR-a. Ako već imate dvije osobe, prosjek je nekakva plaća s kojom se možete usporediti. Ako ne postoji, onda bi se trebala tražiti neka slična kategorija ili agregirati podaci, zapravo da se ne otkrije pojedinačna plaća neke druge osobe s kojom se uspoređujete", rekla je.