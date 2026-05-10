Ivana Ribarić Majanović

Izabrana predsjednica brodsko-posavskog SDP-a: "Nudit ćemo konkretna rješenja za probleme građana"

Hina
10. svi. 2026. 18:10
Ivana Ribarić Majanović
Patrik Macek/PIXSELL

Saborska zastupnica Ivana Ribarić Majanović izabrana je za predsjednicu Županijske organizacije SDP-a Brodsko-posavske županije, izvijestili su u nedjelju iz županijske organizacije SDP-a nakon provedenih unutarstranačkih izbora.

Novoizabrana predsjednica županijskog SDP-a Ribarić Majanović poručila je kako su izbori potvrdili zajedništvo stranke i spremnost na jačanje socijaldemokratskih politika u Brodsko-posavskoj županiji.

"Pred nama je razdoblje u kojem ćemo nuditi konkretna rješenja za probleme građana, od boljeg životnog standarda i dostojanstvenih mirovina do očuvanja dostupnosti javnih usluga poput zdravstva i obrazovanja", istaknula je.

Za potpredsjednike županijske organizacije izabrani su Anto Ravlić iz Slavonskog Broda i Boris Šalinski iz Nove Gradiške.

Na izbornoj konvenciji održanoj u Slavonskom Brodu izabrano je i novo Predsjedništvo županijske organizacije, u kojem su Ivan Adžić, Nikolina Jureković, Robert Kaloci i Antonio Smoljanović.

Izborni proces proveden je  i u gradskim središtima.  Za predsjednicu SDP-a Slavonski Brod izabrana je Sandra Petrović, dok je za potpredsjednika izabran Tomislav Velikanović.

U Novoj Gradiški predsjednik gradske organizacije ostaje Ivan Adžić, a potpredsjednica će biti Monika Kovarbašić.

Iz SDP-a su priopćili kako iz izbornog procesa izlaze osnaženi te najavili nastavak politika usmjerenih na radnike, umirovljenike, mlade, obrtnike i male poduzetnike.

