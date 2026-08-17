Selak Raspudić o otpadu u Lici: Tek se otvara Pandorina kutija svih drugih lokaliteta

"Prvi put kada sam predlagala ovaj zakon nije bilo dovoljno razumijevanja, iako nije bilo racionalnog objašnjenja. Mogli smo biti pioniri u cijeloj Europi i zaštititi svoj okoliš na najbolji mogući način, međutim tada je to odbijeno. Zakon je sada u proceduri i imamo jedinstvenu priliku poslati jasnu političku poruku da više nećemo tolerirati da itko na bilo kakav način ugrožava ono što nam je najvrjednije“, rekla je Selak Raspudić.