Oglas

ekološka katastrofa

Selak Raspudić o otpadu u Lici: Tek se otvara Pandorina kutija svih drugih lokaliteta

author author
Anamaria Miloš , Hanan Nanić
|
17. kol. 2026. 10:38
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Gošća naše Hanan Nanić u Novom danu bila je Marija Selak Raspudić, zastupnica stranke Drito. Razgovarale su o ekološkoj katastrofi u Lici, a Selak Raspudić otkrila je što, prema njezinu mišljenju, moraju biti konkretni rezultati današnje sjednice.

Oglas

"Ono što svi tražimo i što jest najbitnije je da vidimo konkretan plan sanacije s jasnim rokom, a ne apstraktna obećanja. Osobno očekujem i da ćemo učiniti zakonski iskorak, odnosno da će ekocid postati najteže kazneno djelo protiv okoliša“, rekla je Selak Raspudić i dodala:

"Prvi put kada sam predlagala ovaj zakon nije bilo dovoljno razumijevanja, iako nije bilo racionalnog objašnjenja. Mogli smo biti pioniri u cijeloj Europi i zaštititi svoj okoliš na najbolji mogući način, međutim tada je to odbijeno. Zakon je sada u proceduri i imamo jedinstvenu priliku poslati jasnu političku poruku da više nećemo tolerirati da itko na bilo kakav način ugrožava ono što nam je najvrjednije“, rekla je Selak Raspudić.

Ocijenila je i da je odluka o odgodi sjednice odbora bila razumna.

Osvrnula se i na pitanje bi li ova ekološka katastrofa dobila toliku pozornost i bila u tolikom fokusu da se nije dogodila tijekom ljeta.

"Pritisak je tu rastao već dulje vrijeme. Ono što jest bila prijelomna točka, ali ne odmah, nego sa zadrškom, jest izvješće DORH-a. Još uvijek ostaje otvoreno pitanje kako to da su ga ipak odlučili pustiti u javnost“, rekla je Selak Raspudić.

Govoreći o odgovornosti bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i posljedicama načina na koji se upravljalo Državnim inspektoratom, Selak Raspudić poručila je:

"Možda i vječni inspektor, njegova sjena i dalje bdije nad Inspektoratom s obzirom na to da i dalje nemamo čelnu osobu, što možda pokazuje da nije riječ o instituciji kojom se upravlja isključivo politički. To mjesto je država u državi“, smatra Selak Raspudić.

Dodala je kako se tek otvara "Pandorina kutija“ svih drugih lokaliteta na kojima bi mogli postojati slični problemi. Odgovorila je i na pitanje kako je, unatoč kontrolama na granicama, moguće da su se godinama u Hrvatsku uvozili deseci tisuća tona opasnog otpada.

"Ono što je tu veliki propust jest nedostatak sustavnog praćenja opasnog otpada, a ono što se tek počinje razotkrivati jest način na koji je taj otpad stizao u Hrvatsku.

Postavlja se i pitanje tvrtki koje su upućivale taj otpad u Hrvatsku, na koji su način uspostavile suradnju s institucijama u svojim zemljama i jesu li znale kome predaju otpad.

Ovdje je riječ o ilegalnom lancu u kojem je svatko žmirio, pa vjerujem i formalne institucije u drugim zemljama, jer bi one trebale znati koje zemlje članice nemaju mogućnost zbrinjavanja takvog otpada. Tu se očito žmirilo i riječ je, u najmanju ruku, o polulegalnom načinu zaobilaženja procedure“, zaključila je Selak Raspudić.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ekocid gospić lika marija selak raspudić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ