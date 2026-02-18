Kontroverzni energetski prah koji se "ušmrkava" stigao na hrvatsko tržište: Kupuju ga i najmlađi

"Metoda kojom vi uzimate neko sredstvo koje će vam pomoći da se osjećate učinkovitije, a to je ušmrkavanje kroz nos, prije svega je upitna, a da ne kažem, iz perspektive djece, čak i nemoralna. Znate što onda ide, a to je uzimanje narkotičkih sredstava. Iz mog iskustva, dobna granice gdje mladi danas ušmrkavaju i koriste neke nedozvoljene supstance je čak ispod 14 godina", istaknula je dječja psihijatrica Katarina Dodig Ćurković za Dnevnik.hr.