Kontroverzni energetski prah koji se "ušmrkava" stigao na hrvatsko tržište: Kupuju ga i najmlađi

Državni inspektorat pokrenuo je izvide oko skandaloznog novog proizvoda koji se pojavio na hrvatskom tržištu. Riječ je o bijelom prahu koji se u tijelo unosi šmrkanjem, a koji je po svojem sastavu sličan energetskom piću, samo u puno manjoj količini.
Djeluje brže od energetskog pića i podiže razinu energije u sekundi. Tako se opisuje bijeli prah koji se nedavno pojavio u Hrvatskoj. Unosi se kroz nos, što najviše brine liječnike.
"Metoda kojom vi uzimate neko sredstvo koje će vam pomoći da se osjećate učinkovitije, a to je ušmrkavanje kroz nos, prije svega je upitna, a da ne kažem, iz perspektive djece, čak i nemoralna. Znate što onda ide, a to je uzimanje narkotičkih sredstava. Iz mog iskustva, dobna granice gdje mladi danas ušmrkavaju i koriste neke nedozvoljene supstance je čak ispod 14 godina", istaknula je dječja psihijatrica Katarina Dodig Ćurković za Dnevnik.hr.
Prah sadrži kombinaciju stimulansa i dodataka za energiju. Dolazi u maloj bočici, a cijena za jedno pakiranje je 16 eura. Lako je dostupan na internetu i pojedinim lokalnim trgovinama.
Popularan među mladima
Iako je prodaja zabranjena mlađima od 18 godina, iznimno je popularan među mladima. Iz Ministarstva zdravstva ističu da proizvod nije lijek ni medicinski proizvod.
"Radi se o inovativnoj vrsti proizvoda za koju ni u nacionalnim ni u europskim propisima nisu propisani posebni zahtjevi te se stoga na ovu vrstu proizvoda primjenjuju odredbe propisa o općoj sigurnosti proizvoda. Hrvatska sudjeluje u EU-ovu sustavu brzog uzbunjivanja, mehanizmu kojim se detektiraju proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Ako se proizvod smatra opasnim, Državni inspektorat ga prijavljuje u spomenuti sustav", pojasnili su.
Iz Državnog inspektorata već provode izvide: "Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata provela je uzorkovanje predmetnog proizvoda te je inspekcijski postupak u tijeku."
Sličan proizvod već zabranjen u Francuskoj
Upitan je i marketing oko proizvoda. Sličan proizvod prije dvije godine zakonski je zabranjen u Francuskoj. Takvim primjerom trebala bi se povesti i Hrvatska.
"EU može djelovati u smislu zabrane marketinga, odnosno određenih marketinških trikova koji ciljaju djecu, ali nemoguće je s europskog nivoa donijeti zabranu. Marketing koji djeci govori da imaju nedostatak energije jednostavno ne može biti točan jer takav na djecu zaista i utječe. Oni su uvjereni da nemaju dovoljno energije i da moraju uzimati neke stimulanse", objasnila je Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu.
