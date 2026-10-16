ŠTO POLICIJA MOŽE UČINITI?
Kriminalist upozorio na opasnost širenja teorija o incidentu u Splitu: "Može dodatno polarizirati društvo"
Kriminalist Tonči Prodan objasnio je kako policija može identificirati osobe koje su tijekom navijačkog okupljanja uoči utakmice Hajduka i Ajaxa izvikivale sporne parole te upozorio na opasnost širenja neprovjerenih tvrdnji o pozadini incidenta.
Nakon spornih povika dijela Torcide tijekom povorke prema Poljudu, policija je u petak uhitila tri osobe, a nastavlja i s identifikacijom ostalih sudionika. Budući da se radi o nekoliko stotina navijača, kriminalističko istraživanje moglo bi potrajati.
Prodan je u razgovoru za Dnevnik Nove TV objasnio da policija počinitelje može identificirati koristeći različite snimke, a ne samo one koje su već dostupne javnosti.
"Mislim da može napraviti puno toga. Ne postoje samo te snimke. Kao što ste rekli, postoje sigurno i brojne druge snimke snimane mobitelima, postoje snimke dolaska na to područje. Dakle, treba jednostavno napraviti forenziku kretanja tih skupina i policija u tom slučaju može doći do puno više podataka", rekao je.
Dodao je da se u ovom slučaju ne primjenjuje biometrijska identifikacija jer još ne postoji odgovarajuća baza podataka koja bi to omogućila, iako bi takve metode mogle biti dostupne u budućnosti.
Osim snimki, policija može koristiti i druge dokaze, među kojima su izjave svjedoka i sudionika okupljanja te objave na društvenim mrežama.
"Postoje neki drugi dokazi, neke druge indicije i indikatori, a to su izjave svjedoka, ljudi koji su bili u tim skupinama, postoje objave na društvenim mrežama. Dakle, postoji cijeli niz digitalnih, personalnih i materijalnih tragova o ovom događaju", kazao je Prodan.
Istaknuo je da je kriminalistička tehnika tek jedan dio postupka te izrazio nadu da će policija uspjeti identificirati velik broj uključenih osoba.
"Opasno je i preuranjeno širiti takve informacije"
Prodan je komentirao i tvrdnje koje su se pojavile u javnosti, prema kojima bi iza incidenta mogle stajati druge skupine unutar navijačkih krugova koje pokušavaju ostvariti određene interese. Za takve tvrdnje zasad nema dokaza.
"Mislim da je opasno i preuranjeno. To može biti jedna od mogućih kriminalističkih verzija, međutim poprilično daleka u ovoj situaciji. Dakle, treba ovo najprije razriješiti", upozorio je.
Prema njegovim riječima, nekritičko širenje takvih informacija može dodatno podijeliti društvo i potaknuti nagađanja o mogućoj ulozi političkih, navijačkih ili drugih skupina.
"To je vrlo opasno. Apsolutno je potrebno provjeriti sve te činjenice, a onda, ako treba, izaći s njima u javnost preko policije, odvjetništva ili suda te suzbiti takve informacije ako se pokaže da je riječ o dezinformacijama", rekao je.
Upozorio je i na to da se nakon ovakvih događaja društvenim mrežama često šire neprovjerene tvrdnje.
"Takve će se informacije multiplicirati i dodatno polarizirati društvo te vrlo vjerojatno prouzročiti još veći problem ako se nastave širiti na takav način", poručio je kriminalist.
"Ekstremizam među navijačima treba suzbijati"
Govoreći o utjecaju diskriminatornih i antisemitskih povika te govora mržnje na sigurnost društva, Prodan je naglasio da je riječ o ponašanju koje podliježe kaznenom progonu.
"Utječu u svakom slučaju. Radi se o kažnjivim ponašanjima. Sva djela koja ste spomenuli Kazneni zakon tretira kao kaznena djela za koja su zaprijećene određene kazne", rekao je.
Objasnio je da takvi postupci potiču podjele i šire mržnju na temelju rasnih, vjerskih i drugih razlika.
"To je opasan fenomen koji, naravno, treba suzbijati s aspekta ekstremizma jer takvo ponašanje vodi prema ekstremizmu", upozorio je.
Istodobno je istaknuo da se zbog ponašanja pojedinaca ne smije osuđivati cijele navijačke skupine.
"Moram samo ovdje napomenuti da je najveći dio navijača umjeren i normalan te da sasvim pozitivno navija za svoj klub. Vidimo da čak i nekoliko generacija dolazi posjećivati stadion i to je super. Najmanji broj tih ljudi zapravo je ekstreman, međutim oni postoje i to treba suzbijati", rekao je Prodan.
Predlaže edukaciju i stručni rad s navijačima
Prodan smatra da suzbijanje ekstremizma među navijačima ne bi trebalo prepustiti isključivo policiji, već problemu treba pristupiti iz više stručnih područja.
"Ovo treba rješavati kroz interdisciplinarne ili multidisciplinarne timove jer tu ima i pravnih, i psiholoških, i socioloških, i kriminalističkih te drugih dimenzija koje treba sagledati", objasnio je.
Kao moguće mjere naveo je edukaciju u sklopu školskih programa, organizaciju radionica i uvođenje takozvanog fan coachinga u nogometne klubove, odnosno stručnog rada s navijačima.
Smatra da bi se takvim pristupom moglo potaknuti same navijačke skupine, u kojima je većina članova umjerena, da osude ekstremističko ponašanje i prepoznaju njegovu štetnost za klub.
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