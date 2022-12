Kuna odlazi u povijest! Istražili smo slijedi li zakoruživanje cijena zbog eura

Podijeli :

Izvor: N1

Kuna broji zadnje dane. Od 1. siječnja na scenu stupa euro. U tijeku je prijelazno razdoblje pa će građani i kroz prva dva tjedna siječnja još uvijek moći plaćati kunama. Ali će zato spremni morati biti ugostitelji, trgovci i svi oni koji u svojim blagajnama od Nove godine moraju imati dovoljno eura.

Među novogodišnjim odlukama građana teško da će se naći i odricanje od ispijanja omiljene kave u kafiću. To je zadovoljstvo na čiju cijenu ne gledaju.

Za komentar smo zamolili dvije gošće jednog zagrebačkog kafića. Karla kaže: “Meni je teško preračunavati, ali ja to baš ne gledam, koliko je je, ne mogu ja ništa utjecati na to…”, zaključuje da je uživanje na prvom mjestu.

Njezina prijateljica Jelena ističe: “To je nešto u čemu uživam. Ugostitelji su dosta ograničeni što se tiče toga, neće sad staviti da je kava na 0,23 nečega… tak da svatko radi što može.” Obje potvrđuju da imaju razumijevanja za ugostitelje i kad je riječ o zaokruživanju cijena.

A čini se da druge neće biti jer će mnogi učiniti baš to – cijenu jednostavno zaokružiti.

Konobar Emil Plavšić objašnjava: “Vjerojatno će biti zaokruživanja da bude lakše računati, a sad koliko će to biti, mi još iskreno ne znamo. Neki jesu, neki nisu, mi još nismo odredili cijene.” Međutim, Emil vjeruje da će cijena jedne kave biti oko 2 i pol eura.

Viših cijena neće biti u manjoj trgovini u vlasništvu Mirsada Kajtazovića koju smo posjetili. Vlasnik kaže da će u novu godinu ući s onim cijenama koje kupci mogu vidjeti i sad, ali zbog trostrukih porasta troškova, ne može obećati da će tako i ostati. “Tak je i u programu, unutra u kompjuteru, takve su sve cijene, kakve jesu. Tako da nećemo. Ali naravno, svaka kalkulacija u nabavi robe – ako je išla cijena gore, mijenja se cijena robe. Pa to bilo i možda 2. siječnja.”

U blagajni su trenutno samo kune, a od 1. siječnja će morati imati spremne eure. Zasad još nemaju, ali ne brinu. Kajtazović kaže: “Gledajte, eure možemo kupiti svugdje u bankama, te pakete za nas trgovce i ugostitelje, ali to neće biti problem, to su male svote novca tako da to kod nas malih trgovaca neće biti problem sigurno.”

Nisu zabrinuti ni građani koji su proteklih tjedana doduše pokazali veliki interes za paketiće hrvatskih eura koje su plaćali 100 kuna i dobili protuvrijednost 13,27 eura. A spremni su očito i da će euro sa sobom donijeti i više cijene.

Upitali smo građane Zagreba za njihovo mišljenje o promjeni valute. “Normalno sve, na sve smo se naviknuli, pa ćemo i na euro”, ističe gospođa na glavnom trgu. Na pitanje o tome očekuje li da će trgovci podići cijene, odgovara: “A vidjet ćemo, najvjerojatnije hoće, kad imate zarez pa puno brojeva iza, onda će se to morati zaokružiti. Naviknut ćemo se.”

Stariji gospodin na trgu kaže da je spreman za uvođenje eura: “Ja sam si uzel gotovinu tak’ da do 15. siječnja nemam problema s time. “Kaj bum išel kupiti cigarete i kruh pa da nemam novaca, meni je to bezveze.”

A ako i vi želite imati spremnu gotovinu, podići je možete na bilo kojem bankomatu, neovisno o banci čiji ste korisnik – bez naknade. No nije lako ovih dana ni pronaći bankomat koji radi s obzirom na to da velik dio, upravo zbog prelaska na euro, ne radi.

Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske udruge banaka kaže: “Na današnji dan imamo još negdje oko 2050 bankomata koji isplaćuju kune. Do 31. prosinca to će se smanjiti na 1300 koji će ostati isplaćivati kune.”

A onda od 1. siječnja više od polovica bankomata, točnije njih 2700 već će biti spremno za isplatu eura. No, nećete moći podići novčanice većih iznosa nego će većina bankomata isplaćivati one od 10 i 20 eura.

Maljković pojašnjava: “Do 1. travnja, to je odredba HNB-a, da bankomati trebaju u principu isplaćivati sitnije apoene, više iz razloga da bi se cijelo društvo opskrbilo sitnijim novcem i da se nekako olakša taj početak tranzicije i trgovcima i svim ostalim subjektima u gospodarstvu.”

A poteškoća bi građani mogli imati u novogodišnjem vikendu kada se uglavnom neće moći koristiti ni internet, kao ni mobilno bankarstvo, a neće se moći ni kupovati preko interneta. Na probleme su upozorile i telekomunikacijske tvrtke, bit će otežano korištenje njihovih aplikacija, kao i web stranica. A poteškoća bi u novogodišnjoj noći moglo biti i s plaćanjem karticama pa je možda najsigurnije da u 2023. uđete s gotovinom u novčaniku.

