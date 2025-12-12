Oglas

DRAMA U DALMACIJI

Maloljetnica nožem ozlijedila prodavačicu, opljačkala trgovinu, a onda napala policajku

policija MUP
MUP / Ilustracija

Maloljetnici je u bijegu i prikrivanju ukradenih stvari pomogao 31-godišnji muškarac, protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava.

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad maloljetnicom koju se tereti za razbojništvo, krađu i napad na policajku te nad 31-godišnjim muškarcem koji je osumnjičen da joj je pomogao nakon počinjenja kaznenih djela, piše Dnevnik.hr.

Prema sumnjama policije, maloljetnica je u srijedu oko podneva opljačkala trgovinu u Jezerima. Iskoristila je trenutak kada zaposlenica nije pazila, ušla u ured i ukrala crni novčanik s osobnim dokumentima zaposlenice te više kutija cigareta.

Nakon toga došla je do blagajne, izvadila nož i mašući njime prema zaposlenici, lakše je ozlijedila po ruci. Zatim je iz blagajne uzela novac i pobjegla.

Policija ju je ubrzo pronašla i privela. Tijekom kriminalističkog istraživanja maloljetnica je i fizički napala policajku – uhvatila ju je za košulju u predjelu prsa i snažno povukla prema sebi.

Sljedeći dan policija je po nalogu suda pretražila kuću u Jezerima u kojoj maloljetnica boravi. Pronašli su i oduzeli sedam kutija cigareta te kuhinjski nož.

Pomagao joj 31-godišnjak

Istragom je utvrđeno i da joj je u bijegu te u prikrivanju dijela ukradenih stvari pomogao 31-godišnji muškarac. Pretragom prostora u Šibeniku koji on koristi pronađene su tri kutije cigareta, njegova osobna iskaznica, osobna iskaznica maloljetnice, kao i novac.

Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog pomaganja počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela.

Nakon dovršene istrage maloljetnica je uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku u Šibeniku.

