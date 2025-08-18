Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u ponedjeljak su pozvali da se i u nastavku protupožarne sezone bude budno i zadrži razina uspješnosti vatrogasnog sustava kakva je bila u njenih dosadašnjih 64 dana.
Medved i Tucaković su u Divuljama, u sjedištu vatrogasne intervencijske postrojbe, održali sastanak sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima priobalja na kojem su razmatrane aktivnosti u dosadašnjem dijelu ovogodišnje protupožarne sezone.
"Pozivam da i u nastavku protupožarne sezone budemo budni te da i građani doprinesu svojim aktivnostima smanjeni rizika od požara," rekao je Medved te izrazio zadovoljstvo dosadašnjom provedbom protupožarne sezone.
Pozvao je i MUP da nastavi s razotkrivanjem onih koji uzrokuju požare. Posebice je istaknuo izbijanje požara na nepristupačnim područjima na zapuštenim parcelama zemljišta te je najavio da će se taj problem riješiti zakonskim odredbama radi smanjenja rizika od požara.
Tucaković je ocijenio kako je dosadašnji dio protupožarne sezone bio izazovan. "Ove godine do sada je 6,7 posto požara više nego u istom lanjskom razdoblju, ali je opožarena površina ove godina 72 posto manja što govori o učinkovitosti vatrogasnog sustava koji brzim intervencijama skraćuje trajanje požara i time smanjuje i opožarenu površinu," objasnio je.
272 kamera
Dodao je da učinkovitosti vatrogasnog sustava doprinose i 272 kamere za nadzor i rano otkrivanje lokacije požara što ubrzava intervenciju vatrogasaca. Po njegovi riječima, do sada je ove godine u gašenju požar bilo angažirano 17.758 vatrogasca, što je za oko tisuću više nego u istom razdoblju prošle godine.
Pritom je naveo da Hrvatska ima 150 tisuća vatrogasca od kojih su 25 tisuća žene. Najavio je da će se nastaviti unaprjeđivanje vatrogasnog sustava, rekavši kako je u tijeku realizacija investicije od 35 milijuna eura za nabavu vatrogasne opreme te opreme za vatrogasna vježbališta.
Dodao je da će se u idućih godinu i pol nabaviti i 78 novih vatrogasnih vozila za kretanje teže prohodnim šumskim područjima.
