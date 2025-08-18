Tucaković je ocijenio kako je dosadašnji dio protupožarne sezone bio izazovan. "Ove godine do sada je 6,7 posto požara više nego u istom lanjskom razdoblju, ali je opožarena površina ove godina 72 posto manja što govori o učinkovitosti vatrogasnog sustava koji brzim intervencijama skraćuje trajanje požara i time smanjuje i opožarenu površinu," objasnio je.