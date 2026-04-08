Mostarac o stambenoj politici: Nemamo tržište stanovanja nego tržište očaja

Zastupnik Matej Mostarac (SDP) upozorio je u srijedu u Hrvatskom saboru da je stanovanje u Hrvatskoj postalo nedostupno velikom broju građana, ustvrdivši kako je "dom postao privilegij, a ne pravo" te da danas "nemamo tržište stanovanja nego tržište očaja".
"HDZ i njegove vlade su odgovorne. Uvijek se poticala potražnja, a ništa se nije radilo na ponudi", rekao je Mostarac u saborskom govoru na slobodnu temu.
Dodao je kako država, "kad ne kontrolira ni novac ni prazne stanove, ne vodi stambenu politiku nego promatra tržišni kaos sa strane, a država koja samo promatra brzo postane sudionik“.
Ante Kujundžić (Most) upozorio je na razmjere korupcije u državi, navodeći da je "8,5 milijardi eura izašlo iz Hrvatske kroz korupciju". Kad bi se taj iznos preraspodijelio, "svaki umirovljenik imao bi 700 eura veću mirovinu", izračunao je.
Zauzeo se za donošenje zakona o porijeklu imovine. "Mi danas imamo oblik kamilice - prijavljujemo imovinske kartice, ali nije jasno kako je netko mogao doći do imovine u određenom vremenu", rekao je, istaknuvši da to nije ideološko pitanje. "Tko je čist, ne treba se bojati", poručio je.
Zastupnik Tomislav Josić (DP) osvrnuo se na obljetnicu osnivanja Hrvatskog vijeća obrane, 8. travnja, istaknuvši njegovu važnost u obrani hrvatskog naroda. Rekao je kako je dužnost vladajućih i društva da sustavno brinu o položaju veterana HVO-a. "Naša odgovornost ne smije biti samo sjećanje“, rekao je i dodao da država koja zaboravi branitelje zaboravlja i vlastite temelje.
Zastupnik Anteo Milas (IDS) upozorio je na centralizaciju odlučivanja. "Svjedočimo zakonima koji umanjuju autonomiju gradova, općina i županija", rekao je, podsjetivši da Europska povelja o lokalnoj samoupravi nalaže donošenje odluka što bliže građanima.
"Danas država kontrolira oko 80 posto novca, a manje od 20 posto lokalne i regionalne jedinice", dodao je.
Marko Pavić (HDZ) osvrnuo se na oporbene kritike Vladi da je prebrzo reagirala na rat i krizu na Bliskom istoku. SDP nije iznio nikakve konkretne mjere, dok on napravi mjere, završit će i rat i kriza, ustvrdio je.
Naglasio je i kako SDP-u pada rejting već tri mjeseca zaredom te da "sklanjaju Sinišu Hajdaša Dončića jer ih je strah, budući da je jedan od najnepopularnijih političara".
Također ih je strah i premijera jer mu danas nisu uputili nijedno pitanje, rekao je Pavić koji je kritizirao i Možemo!, rekavši da "ne shvaća osnovnu matematiku zbrajanja poreza".
