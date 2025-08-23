Na Biljskoj cesti obilježena 34. godina od velikog egzodusa Baranja

Svoje domove je napustilo 20.000 Baranjaca koji su se smjestili u Osijeku, Mađarskoj i dijelom u Međimurje. U to vrijeme bilo je jako teško to sve objediniti, a Povjereništvo je pokušalo ustrojiti sve institucije, prisjetio se Kvesić napominjući da su već 1993. održani lokalni izbori gradove i općine, napomenuo je.