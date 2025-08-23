Na Biljskoj cesti obilježena 34. godina od velikog egzodusa Baranja

Polaganjem vijenaca kod drvenog križa na Biljskoj cesti u subotu je obilježena 34. godišnjica protjerivanja 20.000 stanovnika Baranje nesrpske nacionalnosti, koja je završila 23. kolovoza 1991. godine okupacijom tog dijela Hrvatske.
Nakon što su u Baranju 3. srpnja 1991. ušle oklopno-mehanizirane snage novosadskog korpusa Jugoslavenske vojske (JNA) s 60 tenkova i oklopnih transportera, uz potporu paravojnih četničkih postrojba i rezervista iz Srbije započelo je raseljavanje nesrpskog stanovništva.
Tijekom egzodusa raseljeno je oko 20.000 stanovnika Baranje dok je u vrijeme srpske okupacije tog istočnog dijela Hrvatske ubijeno više do 200 civila.
Komemoraciju je organizirala Zajednica povratnika osječko-baranjske županije čiji je predsjednik Branko Pek upozorio da se svake godine na ovim obljetnicama okuplja sve manje ljudi.
"Shvatili smo da sve skupa ide u zaborav dok se istodobno ne samo na lokalnoj već i državnoj razini ide po nekoliko puta u Jasenovac, šumu Brezovicu i Srb zbog onoga što se dogodilo u 2. svjetskom ratu", kazao je Pek, Dodao je da su ovogodišnju komemoraciju zbog toga nazvali „Jesmo li zaboravili“.
Marko Kvesić tadašnji povjerenik Vlade za Baranju kazao je kako se danas obilježava srbočetnička okupacija Baranje i protjerivanje Baranjaca iz njihovih domova.
Prisutan gradonačelnik Belog Manastira
Svoje domove je napustilo 20.000 Baranjaca koji su se smjestili u Osijeku, Mađarskoj i dijelom u Međimurje. U to vrijeme bilo je jako teško to sve objediniti, a Povjereništvo je pokušalo ustrojiti sve institucije, prisjetio se Kvesić napominjući da su već 1993. održani lokalni izbori gradove i općine, napomenuo je.
Podsjeća da je cilj bio da se što prije Baranjci vrate u svoje domove ali i da se to ostvari mirnim putem.
Na koncu smo bili zadovoljni jer smo se vratili kući bez dodatnih žrtava i da je sve završilo dobro, zaključio je Kvesić.
Po prvi puta na ovoj obljetnici bio je i gradonačelnik jedinog baranjskog grada Belog Manastira Igor Pavelić koji je rekao da se prisjećamo jednog od prvih ali i najvećeg egzodusa hrvatskog naroda tijekom Domovinskog rata.
"Na ovom mjestu su bili posljednji znaci otpora hrvatske vojske i redarstva iz Baranje i stoga na ovaj način odajemo počast svim poginulim braniteljima i civilima tijekom Domovinskog rata. Naime, 200-tinjak je osoba ubijeno u vrijeme okupacije i zbog njih smo danas ovdje", poručio je Pavelić.
