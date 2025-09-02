Oglas

Velika pomoć sugrađana

Na Selskoj se zapalio BMW: Drugi vozači uskočili prije vatrogasaca

N1 Info
02. ruj. 2025. 19:59
Požar na Selskoj
Dnevnik.hr

Prije vatrogasaca na scenu su stupili drugi vozači.

U popodnevnim satima se na Selskoj cesti u Zagrebu, nedaleko od studentskog doma Stjepan Radić zapalio crni BMW, prenosi dnevnik.hr.

Vozačica zapaljenog automobila izašla je na vrijeme iz vozila, a drugi sudionici u prometu pokazali su veliko srce.

Naime, zaustavljali su svoje automobile i iz njih izvlačili aparate za gašenje požara i gasili zapaljeni BMW.

bmw požar promet prometna

