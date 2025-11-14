Napadaču na televizijsku ekipu N1 određen istražni zatvor

Državno odvjetništvo koje je pokrenulo istragu i zatražilo pritvaranje izvijestilo je da je osumnjičeni prišao novinaru – reporteru i snimatelju te ih, u cilju sprječavanja daljnjeg obavljanja novinarskog zadatka, vrijeđao, govorio da će ih razbiti i pozivao na fizički okršaj. Zatim je dlanom ruke udario u objektiv kamere te je tako snimatelja udario dijelom kamere u oko i ozlijedio ga.