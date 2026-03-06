Nema više paketa na kioscima: Tisak gasi uslugu

'Odluka o gašenju dio je reorganizacije poslovanja kompanije koja se još više usmjerava na razvoj i širenje vlastite prodajne mreže. Na prodajnim mjestima Tiska i dalje će biti moguće preuzimati pakete dostavnih službi s kojima kompanija surađuje te će se ta usluga dalje razvijati', navodi se u prioćenju.