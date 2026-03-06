Oglas

Nema više paketa na kioscima: Tisak gasi uslugu

N1 Info
06. ožu. 2026. 16:04
Tisak plus otkazao je ugovor kojim se regulira distribucija, prodaja tiska od 1.veljace 2025. godine. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Od 1. travnja TISAK gasi uslugu Tisak paket putem koje su građani na prodajnim mjestima Tiska mogli slati i preuzimati pakete na području cijele Hrvatske, priopćili su iz tvrtke

Odluka o gašenju dio je reorganizacije poslovanja kompanije koja se još više usmjerava na razvoj i širenje vlastite prodajne mreže, prenosi tportal.

Prredaja novih paketa obustavljena je od ponedjeljka, 16. ožujka, što znači da od tog datuma više neće biti moguća predaja novih paketa, dok će se preuzimanje poslanih paketa obustaviti u srijedu, 1. travnja 2026.

Usluga Tisak paket korisnicima je omogućavala predaju i preuzimanje pošiljaka na širokoj mreži kioska od preko 570 prodajnih mjesta Tiska. Usluga je obuhvaćala i mogućnost predaje paketa na kioscima drugih prodajnih lanaca, uz dostavu na prodajno mjesto Tiska te se i ta mogućnost ukida.

'Odluka o gašenju dio je reorganizacije poslovanja kompanije koja se još više usmjerava na razvoj i širenje vlastite prodajne mreže. Na prodajnim mjestima Tiska i dalje će biti moguće preuzimati pakete dostavnih službi s kojima kompanija surađuje te će se ta usluga dalje razvijati', navodi se u prioćenju.

Teme
Dostava paketa Gašenje usluge Prodajna mreža Tiska Reorganizacija poslovanja Tisak paket

