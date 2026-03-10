Noćni potres magnitude 2,7 po Richteru kod Varaždina: "Lagani udarac i kratki trzaj", "Čula se tutnjava"

Varaždinsko područje noćas je prije 3 sata zatresao potres magnitude 2,7 po Richteru.
Oglas
Prema objavi EMSC-a epicentar je bio 17 kilometara sjeverozapadno od Varaždina
Prema svjedočanstvima građana potres nije bio snažan, ali su ga osjetili kao kratki, blagi udarac.
"Lagani udarac i kratki trzaj”; “Kratko, tupi zvuk, Probudio me”; “Čula se tutnjava”; "Mali potres od 2 sekunde", "Probudila me tutnjevina i lagano ljuljanje", napisali su građani s područja Varaždina na stranicama EMSC-a.
🔔#Earthquake (#potres) M2.7 occurred 17 km NW of #Varaždin (#Croatia) 4 min ago (local time 02:50:55). More info at:— EMSC (@LastQuake) March 10, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/idlGW0PXyQ
🖥https://t.co/KNfco1yecF pic.twitter.com/LFtklN4ub6
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas