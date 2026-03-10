Oglas

PODRHTAVANJE NA SJEVERU

Noćni potres magnitude 2,7 po Richteru kod Varaždina: "Lagani udarac i kratki trzaj", "Čula se tutnjava"

author
N1 Info
|
10. ožu. 2026. 08:29
Screenshot EMSC
EMSC

Varaždinsko područje noćas je prije 3 sata zatresao potres magnitude 2,7 po Richteru.

Oglas

Prema objavi EMSC-a epicentar je bio 17 kilometara sjeverozapadno od Varaždina

Prema svjedočanstvima građana potres nije bio snažan, ali su ga osjetili kao kratki, blagi udarac.

"Lagani udarac i kratki trzaj”; “Kratko, tupi zvuk, Probudio me”; “Čula se tutnjava”; "Mali potres od 2 sekunde", "Probudila me tutnjevina i lagano ljuljanje", napisali su građani s područja Varaždina na stranicama EMSC-a.

Pročitajte još

Teme
potres varaždin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ