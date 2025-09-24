Oglas

ministarstvo se oglasilo

Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Slavoniji

Hina
24. ruj. 2025. 16:33
19.09.2025., Vardarac - Odvoz svinja zbog afričke kuge.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u srijedu je izvijestilo da je potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge (ASK) na gospodarstvu u naselju Mece, u Općini Darda u Osječko-baranjskoj županiji.

U objektu se nalazilo 20 svinja.

Naselje u kojemu je uzgojni objekt već je u zoni nadziranja, a nakon novih slučajeva prelazi u zonu zaštite.

Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja, nadležne veterinarske službe provode mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ASK-a.

Ministarstvo je izvijestilo da je danas potvrđeno i pet novih slučajeva ASK-a u uginulih divljih svinja koje su pronađene na području lovišta XIV/9 Podunavlje-Podravlje (4 divlje svinje) te jedna divlja svinja na području Posebnog zoološkog rezervata Kopački rit (Čonakut, XXII/170).

Potvrde bolesti u divljih svinja, kako se navodi, ukazuju na značajnu prisutnost virusa u okolišu te visok rizik od širenja bolesti na uzgoje domaćih svinja.

Ministarstvo apelira na sve subjekte da se pridržavaju svih propisanih mjera, prate upute nadležnih tijela i veterinara te kontinuirano provode biosigurnosne i higijenske mjere na svojim objektima.

Posebnu pažnju treba obratiti na mogući neizravni kontakt s virusom ASK-a u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova.

ASK

