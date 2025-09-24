Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Slavoniji

Ministarstvo je izvijestilo da je danas potvrđeno i pet novih slučajeva ASK-a u uginulih divljih svinja koje su pronađene na području lovišta XIV/9 Podunavlje-Podravlje (4 divlje svinje) te jedna divlja svinja na području Posebnog zoološkog rezervata Kopački rit (Čonakut, XXII/170).