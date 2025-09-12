Obnova zagrebačkog Glavnog kolodvora koštat će 70 milijuna eura: Evo kada bi radovi trebali početi

Naglasio je kako je njegova tvrtka prije desetak godina započela veliki investicijski ciklus u željezničku infrastrukturu, s tim da se prvo ulagalo u glavne koridore preko kojih prolazi oko 75 posto glavnog željezničkog prometa. Ti se pravci, istaknuo je, financiraju putem EU fondova. Drugi prioritet su im lokalne i regionalne pruge u što se krenulo prije dvije godine.