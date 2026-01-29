Piletić: Donijet ćemo odluku o osnovici za javne službenike identičnu kao za državne

Na pitanje znači li to da po pitanju osnovice s javnim sindikatima ne nastavljaju pregovore, ministar je istaknuo kako najprije očekuje njihov odgovor prihvaćaju li ovu ponudu ili ne. Na konstataciju novinara da su se već javno očitovali kako njima ova ponuda nije prihvatljiva i ne znači da su pregovori završili, Piletić je kazao kako on tu informaciju još uvijek nema, ali i istaknuo stav Vlade da "ona prava koja vrijede za državne službenike trebaju vrijediti i za javne službenike".