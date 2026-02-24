Plenković: Hrvatska može osigurati pouzdanu energetsku opskrbu Mađarskoj i Slovačkoj

"Što se tiče mogućnosti da Hrvatska u potpunosti opskrbljuje energetski i Mađarsku i Slovačku, tu nema nikakvih dilema i to govorimo našim partnerima - i Mađarima i Slovacima i Europskoj komisiji svo ovo vrijeme. Ono što je na stvari je da je do sada postojao komercijalni aranžman MOL-a i partnera u Rusiji da kupuju jeftiniju naftu iz Rusije koja naftovodom Družba direktno preko Ukrajine dolazi u rafinerije u Mađarsku i Slovačku", rekao je Plenković novinarima u Kijevu na četvrtu godišnjicu ruske agresije na Ukrajinu.