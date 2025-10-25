Plenum Filozofskog fakulteta dekanu: Povucite suspenziju troje studenata

"Takvo postupanje čelnih ljudi našeg fakulteta podrazumijeva postupno gušenje svake iskre kritičkog mišljenja i studentskog aktivizma, koji ova uprava tobože potiče. No, situacija na Filozofskom nije tek posljedica moći gladnih čelnika i osvećivanja studentima, već nužan alat u održavanju već desetljećima dugog procesa privatizacije javnih dobara te sustavnog i ekspanzivnog uskraćivanja temeljnih ljudskih prava, kao što je ono na obrazovanje, a koje se danas globalno odvija, pa tako i u Hrvatskoj", upozorava Plenum FF-a.