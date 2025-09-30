Policija patrolira Dubravom, roditelji: "Napadači su bili na prosvjedu"

Zagrebačka policija već danima patrolira ulice u večernjim satima. Osim što su obilazili prometnije ulice, poput Avenije Dubrave, moglo ih se vidjeti kako prolaze parkinzima i parkovima
Oglas
Skupina od 20-ak maloljetnika
"Znate li što znači otrgnuti letvu s klupe i s njom tući do krvi, do kraja?", s prosvjeda je upozorila i majka jednog od pretučenih dječaka. Ona je, naime, i ranije za Index ispričala što se točno dogodilo početkom rujna na igralištu u Dupcu, dok se njezin sin s prijateljima družio na stepenicama škole.
Njih je, podsjetimo, iz čista mira napala skupina od 20-ak maloljetnika. Bez ikakvog povoda njih petoricu mlatili su i tukli šipkama i daskama koje su čupali sa klupa, iako su dječaci molili da prestanu.
Nakon ovog napada, policija je zabilježila još dva slična slučaja u Dubravi. Prvi je bio na okretištu u Dupcu gdje je žrtva bio jedan prolaznik, dok se drugi napad dogodio u Retkovcu gdje su maloljetnici napali ženu.
Dubrava puna policije
Zagrebačka policija već danima patrolira ulice u večernjim satima, zbog čega su roditelji posebno zadovoljni.
Naime, u gotovo svakom kvartu moglo se naći barem jedno policijsko vozilo, a u dva navrata kvart je patrolirala čak i policijska marica. Osim što su obilazili prometnije ulice, poput Avenije Dubrave, moglo ih se vidjeti kako prolaze parkinzima i parkovima u kojima inače obitavaju građani u večernjim satima.
Napadači bili na prosvjedu
Djeca pretučenih dječaka u školu odlaze sa suzavcima, pričaju roditelji, a grupicu koja ih je pretukla viđaju dok se voze tramvajima i šeću kvartom. Kako govore, dvojac iz skupine čak je romobilima došao i na prosvjed protiv nasilja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas