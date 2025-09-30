Oglas

organizirano nasilje

Policija patrolira Dubravom, roditelji: "Napadači su bili na prosvjedu"

author
N1 Info
|
30. ruj. 2025. 19:00
maloljetničko nasilje
Unsplash/Ilustracija

Zagrebačka policija već danima patrolira ulice u večernjim satima. Osim što su obilazili prometnije ulice, poput Avenije Dubrave, moglo ih se vidjeti kako prolaze parkinzima i parkovima

Oglas

Skupina od 20-ak maloljetnika

Deseci roditelja i mještana zagrebačke Dubrave prosvjedovali su ove nedjelje, nakon što je u kvartu posljednjih tjedana zabilježen val maloljetničkog nasilja. Konkretno, bijes građana potaknuo je napad grupice maloljetnika u zbog kojeg je dvoje dječaka završilo i u bolnici.

"Znate li što znači otrgnuti letvu s klupe i s njom tući do krvi, do kraja?", s prosvjeda je upozorila i majka jednog od pretučenih dječaka. Ona je, naime, i ranije za Index ispričala što se točno dogodilo početkom rujna na igralištu u Dupcu, dok se njezin sin s prijateljima družio na stepenicama škole. 

Njih je, podsjetimo, iz čista mira napala skupina od 20-ak maloljetnika. Bez ikakvog povoda njih petoricu mlatili su i tukli šipkama i daskama koje su čupali sa klupa, iako su dječaci molili da prestanu.

Nakon ovog napada, policija je zabilježila još dva slična slučaja u Dubravi. Prvi je bio na okretištu u Dupcu gdje je žrtva bio jedan prolaznik, dok se drugi napad dogodio u Retkovcu gdje su maloljetnici napali ženu.

Dubrava puna policije

Zagrebačka policija već danima patrolira ulice u večernjim satima, zbog čega su roditelji posebno zadovoljni.

Naime, u gotovo svakom kvartu moglo se naći barem jedno policijsko vozilo, a u dva navrata kvart je patrolirala čak i policijska marica. Osim što su obilazili prometnije ulice, poput Avenije Dubrave, moglo ih se vidjeti kako prolaze parkinzima i parkovima u kojima inače obitavaju građani u večernjim satima. 

Napadači bili na prosvjedu

Djeca pretučenih dječaka u školu odlaze sa suzavcima, pričaju roditelji, a grupicu koja ih je pretukla viđaju dok se voze tramvajima i šeću kvartom. Kako govore, dvojac iz skupine čak je romobilima došao i na prosvjed protiv nasilja.

Teme
dubrava maloljetnici maloljetnička banda maloljetničko nasilje nasilje prosvjed u dubravi retkovec

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ