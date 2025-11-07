FOTO / Posljednji ispraćaj hrvatskog branitelja Zorislava Gašpara

Održan je posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Zorislava Gašpara na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.
Podsjetimo, na Ovčari su ekshumirani posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita.
Posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera također su pronađeni u grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem je 1991. bio zatočen zajedno s brojnim drugim hrvatskim braniteljima, a jučer je pokopan.
Zorislav Gašpar rođen je 1971., a ubijen na Ovčari u dobi od 20 godina.
