ubijen na Ovčari

FOTO / Posljednji ispraćaj hrvatskog branitelja Zorislava Gašpara

07. stu. 2025. 14:52
07.11.2025., Vukovar - Posljednji ispracaj i ukop hrvatskog branitelja Zorislava Gaspara na Memorijalnom groblju zrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Održan je posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Zorislava Gašpara na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Podsjetimo, na Ovčari su ekshumirani posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita.

Posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera također su pronađeni u grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem je 1991. bio zatočen zajedno s brojnim drugim hrvatskim braniteljima, a jučer je pokopan.

Zorislav Gašpar rođen je 1971., a ubijen na Ovčari u dobi od 20 godina.

Domovinski rat Vukovar Zorislav Gašpar

