MAGNITUDA 2,8 PO RICHTERU

Novi slabi potres kod Petrinje: "Dobro je zatreslo"

author
N1 Info
|
11. ožu. 2026. 08:11
Screenshot N1/EMSC
EMSC

Hrvatska seizmološka služba zabilježila je danas u 7 sati i 33 minute slabiji potres kod Petrinje. Magnituda potresa bila je 2,8 po Richteru

Seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su slab potres s epicentrom 16 km sjeverozapadno od Petrinje.

Magnituda potresa iznosila je 2.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III-IV stupnja EMS ljestvice.

EMSC javlja pak da je riječ o potresu magnitude od 2,5 po Richteru. Građani javljaju da je "Dobro zatreslo".

