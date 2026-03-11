Novi slabi potres kod Petrinje: "Dobro je zatreslo"

Hrvatska seizmološka služba zabilježila je danas u 7 sati i 33 minute slabiji potres kod Petrinje. Magnituda potresa bila je 2,8 po Richteru
Seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su slab potres s epicentrom 16 km sjeverozapadno od Petrinje.
Magnituda potresa iznosila je 2.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III-IV stupnja EMS ljestvice.
EMSC javlja pak da je riječ o potresu magnitude od 2,5 po Richteru. Građani javljaju da je "Dobro zatreslo".
