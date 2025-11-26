Oglas

Poziv lažne bankarice: Zagrepčanki ukradeno nekoliko desetaka tisuća eura

Hina
26. stu. 2025. 16:54
Unsplash/ilustracija

Na zagrebačkoj Trešnjevci 91-godišnjakinja je prevarena pozivom lažne bankarice koja ju je uvjerila da ima nevažeći novac, nakon čega joj je ukradeno nekoliko desetaka tisuća eura, priopćila je u srijedu zagrebačka policija.

U policiji kažu da je 91-godišnjakinja pokradena u stanu u Ulici Hrvoja Macanovića nakon što ju je nazvala nepoznata žena i lažno se predstavila kao zaposlenica banke te joj je rekla kako posjeduje nevažeći novac. 

Kada je povjerovala u lažnu priču, drugi je počinitelj došao u kuću te joj je uzeo novac i novčanik. Visina materijalne štete iznosi nekoliko desetaka tisuća eura, priopćila je policija koja o slučaju drske krađe provodi kriminalističko istraživanje.

