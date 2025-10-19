Prometna nesreća na A3 između Babine Grede i Županje

Pixabay / Ilustracija

Prometna nesreća je na autocesti A3 između čvorova Babina Greda i Županja u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub (HAK).

Podijeli

Oglas

Uočena je lešina na autocesti A6 između tunela Sopač i Sleme u smjeru Rijeke.

Zbog održavanja automobilističke utrke zatvorena je državna cesta DC56 Benkovac-Šibenik u Skradinu. Obilazak za vrijeme utrke je autocestom A1.

Zbog radova zatvoreni su: na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca; na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.

U pomorskom prometu nema poteškoća﻿.

Na graničnim prijelazima nema dojava o dužim čekanjima.