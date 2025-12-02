NOVI ŽETONČIĆI
Proračun podijelio oporbu: "Postoji dio njih na koje HDZ očito računa"
Inflacija u studenom ponovno je ubrzala - Državni zavod za statistiku navodi da je 3,8 posto viša nego u studenom prošle godine, a u odnosu na listopad cijene su porasle za 0,6 posto. Ministar gospodarstva komentira kako je inflacija nusprodukt gospodarskog rasta te da joj se pridaje prevelika važnost. U Saboru Vlada prihvaća amandmane na proračun dijela oporbenih zastupnika za koje se špekuliralo da su novi "žetončići".
Hrvatska je ponovno na šampionskom postolju - nažalost, po inflaciji.
Podaci pokazuju da su cijene roba i usluga u studenom ove godine bile čak 3,8 posto više nego u istom mjesecu lani, a u odnosu na listopad više su za 0,6 posto. Inflacija, dakle, ne samo da raste, nego i ubrzava. Građani osjećaju da su cijene opet porasle.
"Pa jesu malo. U odnosu na lani? Da, u odnosu na lani, a i na plaće, mirovine", kažu građani, dok ministar gospodarstva Ante Šušnjar tvrdi da se inflaciji pridaje prevelik značaj.
Kako god bilo, Hrvatska je već 31 mjesec zaredom u vrhu europske ljestvice zemalja s najvišom inflacijom. Tu smo nadmašili Grčku, Italiju, Albaniju - sve okolne turističke zemlje koje se, unatoč sezoni i turistima, ne mogu pohvaliti ovako visokim rastom cijena.
Oporba zbog toga napada premijera Andreja Plenkovića, tvrdeći da je u tome rekorder te da je proračun planiran nerealno.
"Signal na koga HDZ računa"
No, bio proračun realan ili ne, nekima je majka, nekima maćeha. Ovoga puta, iznenada, osmjehnuo se i nekim strankama te pojedincima iz oporbe, čije je amandmane Vlada prihvatila.
"Stranka će razmotriti i odlučiti hoće li podržati proračun", rekao je Loris Pešurić iz IDS-a.
Osim IDS-ovih, prihvaćeni su i amandmani zastupnika Nezavisne platforme Sjever te nezavisnih Boške Ban Vlahek i Željka Lackovića.
"To je uvijek signal na koga HDZ računa", smatra Sandra Benčić iz Možemo, a sličnog je stava i Sabina Glasovac iz SDP-a:
"Postoji poželjnija i nepoželjnija oporba, i postoji dio oporbe na koji HDZ očito računa."
Oštar je bio i Mostovac Nikola Grmoja prema tom dijelu oporbe, kojoj ne opravdava zaokret prema vladajućima.
O proračunu se glasa u petak pa će se do tada vidjeti kome od opozicije neće biti mrsko na tom glasanju postati - pozicija.
