Puljak odgovorio na Šutine optužbe: Razbacivali su se dok nisu potrošili sve novce, a sad sam im ja kriv

N1 Info
22. stu. 2025. 20:15
Ivo Cagalj/PIXSELL

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak odgovorio je na optužbe s kojima se susreo zadnjih dana.

"Ne komentiram politiku svaki dan, ali moram kad me napadnu HDZ-ovci i slični, kojima sve što su u životu postigli ovisi samo i isključivo o tome što su članovi te organizacije. 

Naime, gradonačelnik Tomislav Šuta me je tužio Ministarstvu financija za fiskalnu neodgovornost. To je optužba da nisam racionalno koristio javni novac. 

Isti taj gospodin Šuta, sinoć je primio nagradu za najbolje turističko ulaganje prošle godine, u projekt Žnjan. Primio je nagradu za projekt koji je aktivno sabotirao. Čak nas je prijavio istom tom Ministarstvu financija za fiskalnu neodgovornost oko financiranja Žnjana. A sada je on primio nagradu za isti taj projekt.

Gospodin Šuta je, trgujući i dijeleći plijen sa svojom sumnjivom i 'tajnom' (iako to cijeli grad zna) većinom, već donio jedan rebalans proračuna, gdje je prepisao cijeli naš proračun i dodao puste novce za takozvane 'besplatne' usluge. Da bi sada plakao, jer nema novaca za projekte garaža, plaće zaposlenicima, javni gradski prijevoz i slično. Razbacivali su se dok nisu potrošili sve, a sad sam im ja kriv. Te pare za njihove 'besplatne' poklone, su bila pare za kvartovske garaže.

Ovaj moj tekst je slobodno mogao biti i samo ovo: '#onokad kad vas neki HDZ-ovac prijavi za fiskalnu neodgovornost!'', poručio je.

