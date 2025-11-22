Puljak odgovorio na Šutine optužbe: Razbacivali su se dok nisu potrošili sve novce, a sad sam im ja kriv

Gospodin Šuta je, trgujući i dijeleći plijen sa svojom sumnjivom i 'tajnom' (iako to cijeli grad zna) većinom, već donio jedan rebalans proračuna, gdje je prepisao cijeli naš proračun i dodao puste novce za takozvane 'besplatne' usluge. Da bi sada plakao, jer nema novaca za projekte garaža, plaće zaposlenicima, javni gradski prijevoz i slično. Razbacivali su se dok nisu potrošili sve, a sad sam im ja kriv. Te pare za njihove 'besplatne' poklone, su bila pare za kvartovske garaže.