Kao i prošle godine, sukreatori'vanjske politike prepirali su se i oko Ukrajine. Milanović je tijekom godine govorio da je svaki mir u Ukrajini bolji od rata i da se Hrvatska ne treba gurati ni u kakvu koaliciju voljnih. Ponovljao je i tvrdnje da je rat u Ukrajini posrednički rat između Washingtona i Moskve te da će se riješiti isključivo dogovorom između njih.