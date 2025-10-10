Oglas

Traže se novi čelnici

Rinčić raspisala natječaj za direktore gradskih poduzeća. Plaća im se podiže na 3.500 eura neto

N1 Info
10. lis. 2025. 12:10
Natječaj će trajati 60 dana.

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić još je u predizbornoj kampanji najavila da će tražiti mandate na raspolaganje od aktualnih čelnih ljudi gradskih poduzeća, a ta najava operacionalizarana je četiri mjeseca nakon preuzimanja vlasti raspisivanjem natječaja za direktore Autotroleja, Vodovoda i kanalizacije, Poslovnih sustava, Rijeka plusa, Komunalnog društva Kozala i Čistoće.

Natječaj za direktora Energa nije raspisan jer je direktor Marko Križanec dobio podršku nove riječke vlasti jer je njegova vizija poslovanja dobila zeleno svjetlo gradonačelnice Ive Rinčić i njezinih zamjenika Vedrana Vivode i Aleksandra-Saše Milakovića.

Natječaj će trajati 60 dana, a dodatna motivacija kandidatima trebalo bi biti najavljeno povećanje plaća na razinu zamjenika gradonačelnica, a to je oko 3.500 eura neto, piše Novi list.

Gradonačelnica Rinčić najavila je da će Grad Rijeka angažirati head hunting agenciju ako bi se javili što kvalitetniji kadrovi koji bi trebali preuzeti gradske tvrtke čiji se čelni ljudi nisu mijenjali godinama jer su imali povjerenje bivše SDP-ove vlasti.

Teme
Iva Rinčić Rijeka

