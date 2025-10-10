Rinčić raspisala natječaj za direktore gradskih poduzeća. Plaća im se podiže na 3.500 eura neto

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić još je u predizbornoj kampanji najavila da će tražiti mandate na raspolaganje od aktualnih čelnih ljudi gradskih poduzeća, a ta najava operacionalizarana je četiri mjeseca nakon preuzimanja vlasti raspisivanjem natječaja za direktore Autotroleja, Vodovoda i kanalizacije, Poslovnih sustava, Rijeka plusa, Komunalnog društva Kozala i Čistoće.