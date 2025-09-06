Sezona upozorenja

Iz podataka koje su predstavili ministar turizma i šef krovne turističke organizacije daju se izvući dva zaključka. Prvi, da je špica turističke sezoneotupjela jer je bilo manje gostiju. Možda ne toliko zbog skupoće u tih šezdesetak dana iz kojih treba izvući financijski maksimum, nego zbog klimatskog faktora. Srpanj i kolovoz naprosto su postali prevrući i mnogima neizdrživi za odmor uz more koje sve manje osvježava. Težišta se polako prebacuju na predsezonu, koja je ove godine bila vrlo dobra, i na posezonu čije ovogodišnje rezultate tek treba vidjeti. Time, na neki način, viša sila pomaže hrvatskom turizmu da postane ono što se strateškim planovima zacrtavalo dva desetljeća i sažimalo u "cjelogodišnji turizam" kao dobitnu formulu.