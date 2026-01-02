Slovencu (38) koji je u Zagrebu pokušao pregaziti tri policajca određen istražni zatvor

Postoji osnovana sumnja da je 38-godišnjak 29. prosinca 2025., u noćnim satima, na području Zagreba, za vrijeme dok su trojica policijskih službenika postupali prema istome kako bi ga uhitili zbog sumnje na počinjenje više imovinskih kaznenih djela, u namjeri da ih usmrti, pokušao ih pregaziti svojim osobnim automobilom.