Pokušaji teškog ubojstva
Slovencu (38) koji je u Zagrebu pokušao pregaziti tri policajca određen istražni zatvor
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 38-godišnjaka zbog teškog ubojstva u pokušaju te je predložen i određen istražni zatvor
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, nakon ispitivanja uhićenog slovenskog državljanina (1987.), protiv njega donijelo rješenje o provođenju istrage zbog tri kaznena djela pokušaja teškog ubojstva iz članka 111. točka 6. u svezi s člankom 34. Kaznenog zakona.
Postoji osnovana sumnja da je 38-godišnjak 29. prosinca 2025., u noćnim satima, na području Zagreba, za vrijeme dok su trojica policijskih službenika postupali prema istome kako bi ga uhitili zbog sumnje na počinjenje više imovinskih kaznenih djela, u namjeri da ih usmrti, pokušao ih pregaziti svojim osobnim automobilom.
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, nakon ispitivanja okrivljenika, podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku) što je sudac istrage prihvatio i odredio okrivljeniku istražni zatvor.
