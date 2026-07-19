Tko su najaktivniji saborski zastupnici? Ovo su rekorderi

Stotinu ili više puta javilo se 23 zastupnika, a u top 10 po aktivnosti su i Mostov Miro Bulj koji se javio tek malo manje od 200 puta, točnije 198, kao i Dalija Orešković (DOSiP) s jednim javljanjem manje - 197. Tu su i SDP-ov Boris Piližota sa 189 i HDZ-ov Josip Borić sa 184 javljanja.