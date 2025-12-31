Tomašević: Ponosan sam, Zagreb ima najmanju stopu rizika od siromaštva u Hrvatskoj

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetio je na Staru godinu prenoćište Crvenoga križa u Kosnici te je kazao kako Zagreb, od svih lokalnih sredina, ima daleko najmanju stopu rizika od siromaštva u Hrvatskoj.
Posebno je, kaže ponosan, na najnovije podatke koji pokazuju da je zagrebačka regija 15. u cijeloj EU regija s najmanjim rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti.
Najavio je dalje unaprjeđivanje socijalnih politika kako bi što manje ljudi u Zagrebu bilo ugroženo.
Podsjetio je i kako je EU prošle godine Zagreb proglasila europskom prijestolnicom inkluzije i raznolikosti zbog socijalnih politika.
I dalje ćemo raditi na dvije naše glavne vrijednosti - socijalnoj pravdi i zelenoj tranziciji, najavio je.
Tomašević je podsjetio i kako Zagreb financira rad prihvatilišta u Kosnici, Sesvetskom Kraljevcu te različite pučke kuhinje u gradu. "U ovih godinu dana se promijenio zakon i beskućnici, ukoliko odluče doći u prihvatilište, ne gube pravo na zajamčenu novčanu naknadu kao što je bio prije slučaj", rekao je.
Poslije Kosnice, zagrebački gradonačelnik obilazi Zavod za hitnu medicinu grada Zagreba, vatrogasce i policiju. Najavio je i da će u ponoć biti na Trgu bana Josipa Jelačića kako bi čestitao građanima Novu godinu.
