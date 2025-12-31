Tomašević: Ponosan sam, Zagreb ima najmanju stopu rizika od siromaštva u Hrvatskoj

Tomašević je podsjetio i kako Zagreb financira rad prihvatilišta u Kosnici, Sesvetskom Kraljevcu te različite pučke kuhinje u gradu. "U ovih godinu dana se promijenio zakon i beskućnici, ukoliko odluče doći u prihvatilište, ne gube pravo na zajamčenu novčanu naknadu kao što je bio prije slučaj", rekao je.