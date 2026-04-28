Tri događaja istog dana: Zagreb će biti pod opsadom policije!

Iz PU zagrebačke za Jutarnji su potvrdili kako će tri događaja koji će se preklopiti predstavljati značajan sigurnosni rizik.
Trnjanski kresovi, Hod za život, utakmica Dinama i Hajduka...
"Navedena javna okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik" poručili su iz Policijske uprave zagrebačke za Jutarnji list.
Naime, Zagreb 9. svibnja očekuje jedan od sigurnosno zahtjevnijih dana ove godine. Istoga će se dana u gradu održati tri događaja koja svaki za sebe traže pojačanu policijsku pažnju: paljenje Trnjanskih kresova na savskom nasipu kod Mosta slobode, Hod za život pod sloganom “Prvi korak je zakon!” te utakmica 34. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između Dinama i Hajduka na Maksimiru.
Na prvi pogled riječ je o tri odvojena događaja, na različitim lokacijama i s različitim publikama. No, zajednički nazivnik je visoka razina društvenih i sigurnosnih tenzija. Sigurnosni izazov za policiju neće biti samo broj događaja, nego i njihovo vremensko i prostorno preklapanje.
Istodobno će se održavati Trnjanski kresovi i utakmica Dinama
Trnjanski kresovi, koje organizira Mreža antifašistkinja Zagreba, obilježavaju ulazak partizanskih postrojbi u Zagreb. Manifestacija koja će, prema posljednjim informacijama, započeti već u 14 sati, posljednjih godina redovito izaziva protivljenje dijela javnosti, a mogući su i prosvjednici protiv samog događaja. Mjesto održavanja je savski nasip kod Mosta slobode, odnosno u blizini partnerskog kluba Močvara.
Nešto ranije istoga dana, u 10:30 ujutro, održava se i deseti Hod za život, okupljanje koje također redovito prati prisutnost prosvjednika. Povorka koju čine protivnici pobačaja krenut će od Trga Republike Hrvatske ispred HNK-a, pa preko glavnog trga doći do Zrinjevca, gdje će se održati glavnina planiranog programa.
Treći događaj je vječni derbi Dinama i Hajduka, susret koji se, neovisno o stanju na tablici, u pravilu tretira kao utakmica visokog rizika, a ovaj put dvoboj će krenuti u 16 sati.
Dinamo je naslov prvaka već osigurao, no derbi s Hajdukom i dalje nosi uobičajenu navijačku dinamiku. To znači da će se istoga dana u Zagrebu nalaziti i dvije navijačke skupine, uz već predvidljive policijske mjere u širem prostoru stadiona, na prometnim pravcima i u dijelovima grada kroz koje se kreću navijači.
To uključuje doček Torcide na jednoj od ulaznih točaka u Zagreb te policijsku pratnju od te točke do stadiona, kao i na povratku.
Iz Policijske uprave zagrebačke za Jutarnji list potvrđuju kako skupovi koji će se održavati istoga dana predstavljaju sigurnosni rizik. U odgovoru navode da će PU zagrebačka “na temelju dosadašnjeg iskustva i sigurnosne procjene” poduzeti potrebne aktivnosti kako bi događaji protekli mirno. Dodaju i kako će se “osigurati dovoljan broj policijskih službenika za provedbu mjera osiguranja na svim javnim okupljanjima 9. svibnja 2026. godine”.
Policija, međutim, nije odgovorila hoće li za taj dan tražiti ispomoć drugih policijskih uprava, niti je iznijela okvirnu procjenu broja policijskih službenika koji će biti raspoređeni na terenu. Takvi se podaci u pravilu ne iznose unaprijed, osobito kada je riječ o događajima koji uključuju prosvjede, protuprosvjede i utakmice visokog rizika.
