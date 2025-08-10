Oglas

U noći sa subote na nedjelju

U Dubrovniku oštećena Mala Onofrijeva fontana

author
Hina
|
10. kol. 2025. 16:05
PXL_Mala Onofrijeva fontana
Grgo Jelavic/PIXSELL

U noći sa subote na nedjelju u dubrovačkoj povijesnoj jezgri oštećena je Mala Onofrijeva fontana iz 15. stoljeća, a dubrovačko-neretvanska policija potvrdila je da provodi kriminalističko istraživanje zbog oštećenja kulturnog dobra.

Oglas

Odlomljena je kamena klupica na rubu fontane.

"U tijeku je očevid na mjestu događaja kao i obavješćivanje nadležnog tijela Ministarstva kulture, odnosno Konzervatorskog odjela u Dubrovniku", navode iz dubrovačke policije.

Mala Onofrijeva fontana, zaštićeno kulturno dobro UNESCO-a, postavljena je sredinom 15. stoljeća u niši na zidu Glavne straže. Projektirao ju je napuljski graditelj Onofrio della Cava, koji je projektirao i dubrovački vodovod i Veliku Onofrijevu fontanu. Kiparske radove na fontani izveo je kipar Pietro do Martino iz Milana.

Posljednju obnovu fontana je doživjela početkom ove godine.

Teme
Dubrovnik Onofrijeva fontana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ