U Dubrovniku oštećena Mala Onofrijeva fontana

Mala Onofrijeva fontana, zaštićeno kulturno dobro UNESCO-a, postavljena je sredinom 15. stoljeća u niši na zidu Glavne straže. Projektirao ju je napuljski graditelj Onofrio della Cava, koji je projektirao i dubrovački vodovod i Veliku Onofrijevu fontanu. Kiparske radove na fontani izveo je kipar Pietro do Martino iz Milana.