Učenici 34 osnovne i srednje osječke škole upalili svijeće duž Vukovarske ulice

U povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, učenici 34 osječke osnovne i srednje škole te brojni građani Osijeka u ponedjeljak su paljenjem svijeća duž Vukovarske ulice u Osijeku odali počast gradu heroju Vukovaru.
Oglas
Izaslanstva Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, predvođena županicom Natašom Tramišak i gradonačelnikom Ivanom Radićem položili su vijence i zapaliti svijeće na platou kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave i kod Spomenika Crvenom fići.
Tom prigodom županica Tramišak rekla j da su ovo dani tužnog sjećanja na žrtvu stradanja Vukovara, Škabrnje, ali i cijele Hrvatske.
Vukovar kao simbol žrtve
"Najgore vrijeme 1991. godine bilo je upravo u ovo doba, studeni i prosinac, vodile su se najžešće borbe i bitke za ostanak i za pobjedu u Domovinskom ratu", kazala je dodajući da se doista s velikom tugom, ali velikim ponosom, sjećamo žrtve Vukovara.
Tramišak je posebno istaknula da je Vukovar bio i ostao simbol žrtve, otpora, ali i hrvatskog zajedništva.
"Važna poruka koju treba poslati je upravo o tome da ostanemo u duhu tog zajedništva dalje nastaviti raditi, graditi i razvijati cijelu Hrvatsku, naglasila je, zaključivši da moramo shvatiti i zapamtiti zauvijek, da se sloboda ne podrazumijeva i da se država ne podrazumijeva.
Gradonačelnik Radić podsjetio je da se s dubokim poštovanjem i posebnim pijetetom prisjećamo svih hrvatskih branitelja i civila koji su dali svoj život da bi danas imali neovisnu i slobodnu Hrvatsku.
Radić: Nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena
"Njihova žrtva nikad ne smije i neće biti zaboravljena, a nepokoreni grad Osijek s dubokim poštovanjem i s dubokom zahvalnošću stoji uz herojski grad Vukovar", dodao je Radić koji je najavio dekorativne radove na Kapelici Kraljice Mira kako bi se dodatno osvijetliti unutrašnjost Kaplice te križ i hrvatski barjak.
Najavio je također da će produžetak Kanižlićeve ulice koji vodi do nogometnog stadiona Opus arene uskoro dobiti ime Specijalne jedinice policije Orao.
"Tako čuvamo uspomenu na naše branitelje kojima smo vječno zahvalni", poručio je Radić.
Izaslanstva OBŽ i Grada Osijeka ispratit će oko ponoći sudionike 22. Memorijalnog hodočašća Osijek - Vukovar koji je organizirala Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osječko-baranjske županije i Osijeka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas