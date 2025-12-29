USKOK podigao optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Paga

Optužnicom se stavlja na teret, da je, u razdoblju od 9. do 24. travnja 2025. u Pagu, I. okr. kao gradonačelnik Grada Paga (dalje: Grad), na traženje III. okr. - svojeg vozača i osobe od povjerenja, da mu hitno osigura novčana sredstva za plaćanje njegovog dospjelog poreznog duga, s II. okr. - direktorom i osobom ovlaštenom za zastupanje V. okr. trgovačkog društva kojeg je osnivač Grad i IV. okr. - osnivačem i osobom ovlaštenom za zastupanje VI. okr. trgovačkog društva, inače ugovornim izvođačem radova za V. okr. društvo, dogovorio da III. okr. na teret Grada, izradom neistinitih poslovnih isprava za posao Grada s V. okr. društvom, a putem VI. okr. društva, koji posao neće biti izvršen, osiguraju pribavljanje novca za podmirenje navedene porezne obveze, s čime je III. okr. bio upoznat. Slijedom navedenog je I. okr. naložio žurno izdavanje narudžbenice kojom se od V. okr. društva traži obavljanje radova u vrijednosti od 16.300,00 eura, dok je II. okr. prikazao da je obavljanje tih radova povjerio VI. okr. društvu.