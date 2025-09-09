USKOK podigao protiv bivših službenika u Osijeku zbog zlouporabe položaja i ovlasti

Optužnicom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od 18. listopada 2017. do 16. rujna 2021. u Osijeku i drugim mjestima u Osječko-baranjskoj županiji, kao zaposlenica u više upravnih odjela Grada Osijeka na radnim mjestima na kojima je bila zadužena za vođenje postupaka izdavanja potvrda i uvjerenja iz nadležnosti tih odjela, s ciljem da si pribavi protupravnu imovinsku korist, u 129 predmeta od podnositelja zahtjeva za izdavanje uporabnih dozvola ili od osoba koje su u njihovo ime podnosile zahtjeve, zatražila i osobno u gotovini preuzela iznose od po najmanje 600,00 kuna na ime troška upravne pristojbe za izdavanje uporabne dozvole, koji novac je zadržala za sebe, poručuju iz USKOK-a.