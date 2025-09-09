USKOK podigao protiv bivših službenika u Osijeku zbog zlouporabe položaja i ovlasti

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 5. ožujka 2025., pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv dvoje hrvatskih državljana (1969., 1965.) zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.
Optužnicom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od 18. listopada 2017. do 16. rujna 2021. u Osijeku i drugim mjestima u Osječko-baranjskoj županiji, kao zaposlenica u više upravnih odjela Grada Osijeka na radnim mjestima na kojima je bila zadužena za vođenje postupaka izdavanja potvrda i uvjerenja iz nadležnosti tih odjela, s ciljem da si pribavi protupravnu imovinsku korist, u 129 predmeta od podnositelja zahtjeva za izdavanje uporabnih dozvola ili od osoba koje su u njihovo ime podnosile zahtjeve, zatražila i osobno u gotovini preuzela iznose od po najmanje 600,00 kuna na ime troška upravne pristojbe za izdavanje uporabne dozvole, koji novac je zadržala za sebe, poručuju iz USKOK-a.
U tim je predmetima I. okr. sačinjavala nacrte uporabnih dozvola u kojima je neistinito navodila da su upravne pristojbe za izdavanje uporabnih dozvola u iznosu od 600,00 kuna plaćene na račun Grada Osijeka, dok je II. okr. kao pročelnik Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, a potom kao pročelnik Upravnog odjela za urbanizam Grada Osijeka, svojim potpisom u takvih 122 predmeta ovjerio uporabne dozvole čije je nacrte sačinila I. okr., iako je znao da u navedenim predmetima nije prethodno uplaćena pristojba na račun Grada Osijeka i da je I. okr. za sebe zadržala novac koji su joj stranke predale na ime troška pristojbi.
Na opisani način je I. okr. pribavila nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 10.272,75 eura, za koji je oštećen Grad Osijek.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
