Važno upozorenje HAK-a: Moguće bujice i odroni

Hina
30. kol. 2025. 08:41
05.01.2024., Rijeka - Zbog kise su mokri i skliski kolnici te je potreban oprez u voznji na autocestama A6 i A7. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog ponegdje izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

Iz Hrvatskog auto-kluba vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i upozoravaju na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pješak je uočen između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 80 kilometara na sat. Prometna je nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka u koloni dugoj oko dva kilometra, a na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.

Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u zoni radova kod Udbine u oba smjera. 

Zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na važnijim cestama u priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) danas, 30. kolovoza do 14 sati i sutra, 31. kolovoza od 12 do 23 sata.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

HAK bujice kiša odroni promet

