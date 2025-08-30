Važno upozorenje HAK-a: Moguće bujice i odroni

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog ponegdje izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).
Iz Hrvatskog auto-kluba vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i upozoravaju na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila.
Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pješak je uočen između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 80 kilometara na sat. Prometna je nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka u koloni dugoj oko dva kilometra, a na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.
Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u zoni radova kod Udbine u oba smjera.
Zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na važnijim cestama u priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) danas, 30. kolovoza do 14 sati i sutra, 31. kolovoza od 12 do 23 sata.
Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
