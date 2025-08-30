Važno upozorenje HAK-a: Moguće bujice i odroni

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pješak je uočen između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 80 kilometara na sat. Prometna je nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka u koloni dugoj oko dva kilometra, a na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.