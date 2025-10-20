Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa, bila je gošća N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirala stanje u pravosuđu, ali komentirala i predsjednika Ustavnog suda koji je primio državno odlikovanje Mađarske.
"U samoj činjenici da je Staničić tražio dopuštenje predsjednika Milanovića ne vidim ništa sporno, ali spornu vidim činjenicu kada se predstavljao saborskom odboru kao kandidat Ustavnog suda gdje je trebao navesti sve svoje međunarodne aktivnosti i angažmane kao i odlikovanje ako je tada bilo u proceduri. Mislim da bi se ovakve situacije trebale prevenirati. Ustavni sud treba napraviti etički kodeks po kome bi se onda javno objavila javna odlikovanja koje neki sudac dobije izvana i uopće bilo kakvi angažmani koji su vezani za inozemstvo", rekla je Škare Ožbolt.
Osvrnula se i informaciju koju su objavile Novosti, a prema kojoj je Staničić dobio oko 48.000 eura za dvije godine suradnje s mađarskom Srednjoeuropskom akademijom.
"Ništa to nije sporno, ali kada ideš stepenicu dalje onda sve to moraš prijaviti", dodala je.
Percepcija stanja hrvatskog pravosuđa
Škare Ožbolt je komentirala i percepciju stanja hrvatskog pravosuđa.
"Nekoliko poruka se mogu iščitati, a jedna je od njih je da pravosuđe nije bitno i svi vi koji mislite da je ono najvažnija stvar u državi - nije, jer da jest, politika bi se potrudila izabrati predsjednika Vrhovnog suda, a to nije slučaj", kaže Škare Ožbolt.
Komentirala je i zašto premijer kojem je ovo deseta godina na vlasti ne uspijeva pitanje pravosuđa značajno promijeniti.
"Meni se čini to nije fokus pažnje politike. Kada gledate izvješća glavnog državnog odvjetnika sva su ista. Kad bi netko napravio analizu možda bi razliku našao u nekim detaljima, sve ostalo je isto. Ista je stvar i s predsjednikom Ustavnog suda. Iz godine u godinu izvješća su manje više ista. Nemate pomake u percepciji. Percepcija pravosuđa je i dalje niska", kaže Škare Ožbolt.
