"U samoj činjenici da je Staničić tražio dopuštenje predsjednika Milanovića ne vidim ništa sporno, ali spornu vidim činjenicu kada se predstavljao saborskom odboru kao kandidat Ustavnog suda gdje je trebao navesti sve svoje međunarodne aktivnosti i angažmane kao i odlikovanje ako je tada bilo u proceduri. Mislim da bi se ovakve situacije trebale prevenirati. Ustavni sud treba napraviti etički kodeks po kome bi se onda javno objavila javna odlikovanja koje neki sudac dobije izvana i uopće bilo kakvi angažmani koji su vezani za inozemstvo", rekla je Škare Ožbolt.