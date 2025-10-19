Vršnjačkog nasilja sve više, kandidata za nagradu za nenasilje sve manje

Posebno se istaknula u nedavnom događaju kada su trojica nepoznatih mladića, prvo u tramvaju naguravali i maltretirati učenika iz njezine škole, a nakon što su izašli iz tramvaja sustigli ga i počeli udarati, zbog čega se jako prestrašio. U tom trenutku, kada je mislio da mu nitko neće pomoći jer su odrasli ljudi samo stajali i gledali, Bruna je stala pred trojicu mladića i rekla im da prestanu, što su i učinili te pobjegli.